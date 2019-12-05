Медведев заверил в отсутствии опасности блокировки YouTube в России

У правительства нет планов по блокировки видеохостинга YouTube на фоне принятия законопроекта о суверенном рунете, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью 20 телеканалам.

Вопрос задала телеведущая, видеоблогер Анастасия Ивлеева. Медведев ответил, что «ничего никто закрывать не собирается», и блогеры, зарабатывающие на YouTube, «смогут зарабатывать» и дальше. Он подчеркнул, что все зависит от политики самого видеохостинга, которая со временем ужесточается.

По словам Медведева, закон о суверенном рунете нужен для подстраховки, чтобы Россия не оказалась отрезанной от глобальной среды. Он утверждает, что при принятии санкций у зарубежных стран были планы отрезать РФ от системы верификации платежей.

Закон об автономной работе рунета вступил в силу 1 ноября. Он предусматривает создание независимой инфраструктуры, которая обеспечит маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. С 2021 года операторы будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной, а госорганы – использовать только российские средства шифрования данных.

Среди угроз устойчивости рунета, которые определили в правительстве, - кибератаки, распространение в России запрещенной информации, аварии и перегрузки на узлах связи при техногенных и природных явлениях и так далее. Раз в год планируется проводить учения по сценарию Минкомсвязи, согласованному с ФСБ, Минобороны и другими ведомствами.