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13:26

Приход РПЦ захотел заполучить здание лыжной школы на Выборгском шоссе: Смольный согласился

фото ЗакС политика Приход РПЦ захотел заполучить здание лыжной школы на Выборгском шоссе: Смольный согласился

Здание на Выборгском шоссе, которое с 1960-х годов находится в ведении детско-юношеской спортивной школы по прыжкам на лыжах с трамплина, будет отдано приходу Спасо-Парголовского храма как имущество, по праву принадлежащее РПЦ, пишет "Фонтанка".

В качестве подтверждения, что объект имеет религиозные "корни", комитет имущественных отношений предоставил руководству учебного заведения выписку из архивных данных. Согласно изложенным в ней положениям, которые были выданы в начале XX века на имя председателя приходского совета Спасо-Парголовской церкви протоиерея Василия Лесняка, в 1902 году на средства церковного притча был возведен каменный двухэтажный дом "7 на 12 саженей" (1491 на 2556 метров). В 1905 году графиня Е.А. Воронцова-Дашкова передала землю площадью 7 десятин 173 кв. сажени в вечное владение причту. При этом никаких адресов в архивных данных не приводится.

Администрация школы займет помещения на Сиреневом бульваре, однако превентивно там сделают ремонт, который завершится не ранее весны-лета 2020 года.

Как пояснили ЗАКС.Ру в КИО, у лыжной школы есть ещё база в Юкках. Именно там и должны проходить тренировки.

"Помещения для тренировок взамен здания на Выборгском еще не подобраны. На сегодня у города нет подходящих объектов, которые удовлетворяли бы всем требованиям Школы для проведения тренировок. Их необходимо либо приобретать, либо строить. А передача здания РПЦ – это не прихоть и не воля КИО, а обязанность по федеральному закону. Школу сейчас не выселяют и ее перебазирование не означает переезд в помещения на Сиреневом бульваре", - уточнили ситуацию в пресс-службе КИО.

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