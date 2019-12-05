Госдума окончательно приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов

Во время пленарного заседания Государственной думы депутаты в окончательном, третьем чтении приняли проект закон о введении системы штрафов и арестов для СМИ-иностранных агентов, равно как и граждан, признанных таковыми, следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, нарушение со стороны иноагента повлечет за собой штраф в 10 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей - для должностных лиц, 500 тысяч рублей - для юридических лиц.

Повторное нарушение будет наказываться штрафами в 50 тысяч, 100 тысяч и 1 млн рублей для граждан, должностных лиц и юрлиц соответственно.

Грубое нарушение порядка работы СМИ-иноагента будет грозить штрафом для граждан в 100 тысяч рублей или арестом на 15 суток, для должностных лиц – штрафом в 200 тысяч рублей, для юрлиц – в 5 млн рублей. Грубым нарушением будет считаться неоднократное нарушение порядка работы СМИ-иноагента – более двух раз в течение года.