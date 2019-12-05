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14:20

Прокуроры хотят, чтобы фигурант "московского дела" Чирцов сел в тюрьму на 3,5 года

фото ЗакС политика Прокуроры хотят, чтобы фигурант "московского дела" Чирцов сел в тюрьму на 3,5 года

Гособвинитель полагает, что фигуранта "московского дела" Никиту Чирцова следует отправить в колонию на 3,5 года за толчок полицейского на акции 27 июля, передает "МБХ медиа".

На заседании потерпевший сержант полиции Юрий Михаленок сообщил, что боли от толчка Чирцова не испытал. Следователи, при этом, уверены в обратном.

Кроме того, на суде Чирцов представил свою версию произошедшего. Днем 27 июля он сидел у памятника Долгорукову, куда спустя некоторое время начали стекаться люди. Молодой человек не знал, что на этом месте будет проходить несанкционированный митинг. К месту стали подтягиваться и полицейские, которые стали задерживать людей: увидев, как толпа силовиков обрушилась на человека, он поспешил на помощь.

"На эмоциях я отправился в ту сторону, чтобы как-то вразумить полицейских и кричал: „Что вы делаете?!“. Полицейский на меня прикрикнул и слегла дернул рукой. Я очень испугался и попытался на рефлексах просто отстраниться от полицейского, я не хотел никакого насилия применять", - пояснил Чирцов.

В содеянном он раскаялся и обещал впредь подобных действий не повторять.

Чирцову инкриминируют применение неопасного насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). По версии следствия, он принимал участие в несогласованной протестной акции 27 июля, во время которой якобы толкнул в грудь сержанта полиции. Чирцов после акции уехал в Белоруссию, где его задержали только 28 августа. Власти страны депортировали молодого человека в Россию, запретив ему въезд в страну на срок в 10 лет. По прибытии в Москву Чирцова арестовали по "московскому делу".

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