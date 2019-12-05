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16:20

Петербургским школам могут присвоить имена погибших на "Лошарике" офицеров-подводников

фото ЗакС политика Петербургским школам могут присвоить имена погибших на "Лошарике" офицеров-подводников

В комитете по образованию и культуре Смольного и Топонимической комиссии обсуждают планы по присвоению некоторым городским школам имен морских офицеров, которые стали жертвами пожара на глубоководном аппарате Минобороны. Подлодка, напомним, из-за формы внутренних отсеков получила неформальное название "Лошарик".

Идея наречь учебные заведения Петербурга в честь моряков пришла в голову вдовам погибших, сообщает Znak.com. В ноябре они встретились с градоначальником Александром Бегловым: после этого им выдали садовые участки и пообещали изучить варианты присовения имён их мужей школам.

Топонимическая комиссия размышляет о нескольких вариантах. В частности, назвать фамилиями подводников новый проектируемый квартал в Петергофе или выделить под эти цели какой-либо безымянный сквер. Также поднят вопрос о присвоении одной из школ города имени капитана 1 ранга, героя России Николая Филина. 

Обычно, если какое-то учебное заведение получает имя видного деятеля, то внутри здания организуют маленький музей в его честь. Однако Минобороны всю информацию о погибших офицерах засекретило.

"Они [военные] не против присвоения имени школам, но не согласны на создание музеев, поэтому вполне вероятно, что может выйти так: дети будут ходить в школу, названную в честь Героя России, но знать, почему человек стал героем, не будут", - рассудил один из собеседников Znak.com.

14 моряков-подводников погибли при аварии на научно-исследовательском глубоководном аппарате Министерства обороны. Большинство подводников отравились парами горения. Причиной возгорания стала возникшая в аккумуляторном отсеке неисправность.

Погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Среди них было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России. Остальным Владимир Путин присвоил это звание посмертно.

Подводники похоронены в городе на Неве.


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