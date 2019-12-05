Ирина Ган получила пост замглавы администрации губернатора Петербурга

Бывший начальник аппарата губернатора Северной столицы Ирина Ган получила пост замруководителя администрации главы города, информирует пресс-служба Смольного.

В её обязанности будет входить организация исполнения указов градоначальника. Кроме того, она будет курировать работу аппаратов вице-губернаторов.

В Смольный Ган попала в 2018 году. До этого она занимала должность директора по работе с государственными органами и связям с общественностью компании Hearst Shkulev Media, а также "шефствовала" над центром управления проектами Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Ранее, напомним, главой администрации Беглова стал бывший охранник резиденции Владимира Путина на Валдае Валерий Пикалёв.