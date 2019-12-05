Станция метро "Новокрестовская" не станет "Зенитом"

Станция петербургского метрополитена "Новокрестовская" переименована в "Зенит" не будет: к такому решению пришли члены Топонимической комиссии города на прошедшем 5 декабря заседании, известил депутат ЗакСа Алексей Цивилёв.

На решение комиссии повлияли итоги соответствующего голосования, которое было размещено на сайте Смольного. Мнением горожан на заданную тематику интересовались с 1 по 21 ноября.

"За" присвоение нового имени "Новокрестовской" высказались 47,7% проголосовавших, против - 50%, еще 1,35% затруднились ответить конкретно.

Не так давно президент ФК "Зенит" Александр Медведев поделился, что петербургским футболистам более по нраву вариант "Зенитовская". По заказу "Агентства социальной информации Санкт-Петербурга" даже был проведен собственный опрос, который показал, что выбор нового имени для "Новокрестовской" поддерживают 44% респондентов.