РКН разблокировал фотобанк Shutterstock

Роскомнадзор разблокировал фотобанк Shutterstock после того, как последний удалил вызвавшие претензии регулятора и Генпрокуратуры изображения, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря РКН Вадима Ампелонского.

Страницы фотобанка оказались заблокированы 3 декабря. Поводом стал контент, оскорбляющий государственные символы России, и информация о способах самоубийства. По некоторым данным, блокировка была связана с неуважительным изображением российского флага на личной странице одного из пользователей.

Shutterstock – один из крупнейших фотостоков в мире, предоставляющий фотографии, видеоматериалы, музыку и инструменты для редактирования. Библиотека банка насчитывает около 260 млн изображений.