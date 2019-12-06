Глава СПЧ считает приговор Жукову гуманным и "сбалансированным"

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев приветствовал решение в виде трехлетнего условного срока, которое вынес 6 декабря суд в Москве по резонансному делу студента ВШЭ Егора Жукова, обвиненного в экстремизме. Он напомнил, что приложил руку к кампании общественной защиты Жукова, и дважды выступал во всеуслышание с просьбой к суду проявить милосердие.

"Суд принял сбалансированное решение, Егор сможет продолжить учебу и работу, это очень важно. <...> Было бы неправильно направить в тюрьму талантливого молодого человека, сломать ему жизнь в 21 год", - цитирует его комментарий "Интерфакс".

Фадееву представляется, что его роль в спасении политического видеоблогера от реального лишения свободы была не последней.

Напомним, что первоначально Жукова обвиняли по статье о массовых беспорядках, якобы имевших место 27 июля в Москве, когда росгвардейцы массово избивали и задерживали мирных граждан. Впоследствии это обвинение сняли, и его стали судить за ролики в YouTube, в которых он якобы совершал призывы к экстремизму. Прокуратура запрашивала для арестанта 4 года колонии. В защиту Жукова регулярно высказывались знаменитости. В день оглашения приговора у здания суда собралась огромная толпа людей.