Совфед снова решил обойтись без новогоднего корпоратива

Совет Федерации отказался от проведения новогоднего корпоратива, вместо него сенаторы собираются ограничиться поздравлениями и бокалом шампанского за собственный счет, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета по регламенту Вячеслава Тимченко.

«Скорее всего, как и в предыдущие годы, корпоратива не будет. Ограничимся формальным поздравлением, выпьем по бокалу шампанского», - сказал Тимченко.

Сенаторы не проводят праздничные корпоративы уже несколько лет. В 2015 году они скинулись по 3 тысячи рублей на короткий фуршет, чтобы выпить по бокалу шампанского, сообщала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В Госдуме в тот год торжество вышло дороже: депутаты скидывались по 5 тысяч рублей.

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