В Архангельске протестуют против свезенных с Ямала опасных отходов

В центре Архангельска прошли одиночные пикеты граждан, недовольных фактом ввоза 150 тонн токсичных отходов, "приехавших" из Ямало-Ненецкого АО. Их опасения разделяет местный депутат-коммунист Леонид Таскаев, который находит происходящее преступлением.

"Было установлено, что юрлицо, осуществлявшее морскую перевозку, не имеет требуемой Федеральным законом №89 лицензии. Между Архангельской областью и ЯНАО, как субъектами РФ, не заключено необходимых для межрегиональной транспортировки отходов соглашений", - цитирует его позицию "МБХ Медиа".

Сообщается, что прибывший из далекого поселка Сабетта строительный мусор имеет IV класс опасности. Его складировали на главный мусорный полигон.

Пикеты с плакатами в руках провели у административных зданий в центре города три женщины.

Фотографии: архангельские экоактивисты

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