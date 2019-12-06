Петербургская акция «Пятницы ради будущего» состоится в субботу

Климатические активисты Петербурга проведут очередную акцию кампании Fridays for future (Пятницы ради будущего – англ.) в субботу, 7 декабря, в формате митинга на площади Ленина, говорится в группе «Fridays For Future | Санкт-Петербург».

«Мы выйдем на климатический митинг, чтобы выразить свои мнения по поводу нерешительности властей в осуществлении климатической политики, лоббирования соответствующих решений «ископаемыми» компаниями и различных аспектов жизни, изменения которых могут оказать значительное влияние на окружающую нас действительност», - написали в соцсетях активисты.

Акция согласована с городскими властями и рассчитана на 200 человек. Мероприятие начнется в 12-00.

Напомним, международное движение Fridays For Future возникло по инициативе шведской школьницы Греты Тунберг, призвавшей своих сверстников по пятницам вместо школьных уроков привлекать внимание общественности к проблеме глобального изменения климата.