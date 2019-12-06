МО № 72 предложили ЗакСу обязать МО транслировать заседания в интернете Муниципальный совет МО № 72 направил в Заксобрание Петербурга законопроект об обязательной видеострансляции заседаний всех муниципальных советов города. Ранее подобный законопроект направили и депутаты МО «Поселок Понтонный». По их мнению, такой закон может стать шагом «к открытости местной власти к избирателям».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



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