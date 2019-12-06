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18:20

Артемий Троицкий: Закон об иноагентах нужен Путину, чтобы побольше недовольных свалило

фото ЗакС политика Артемий Троицкий: Закон об иноагентах нужен Путину, чтобы побольше недовольных свалило

Проживающий с 2014 года в Эстонии музыкальный и политический обозреватель Артемий Троицкий, иронично анализируя новейшую инициативу о возможности признания россиян гражданами-иноагентами, заметил, что, вопреки возмущениям интеллигенции и правозащитников, такой статус звучит весьма респектабельно, "гордо и романтично".

"В памяти всплывают всякие иностранные агенты типа Джеймса Бонда, это же круто, это же cool. Мне, скажем, только польстило бы быть иностранным агентом, каким-нибудь там Донатасом Банионисом, ха-ха-ха", - признался он на "партизанском" YouTube-канале ARU tv.

Попытавшись формулировать более серьезно, эксперт заметил, что, если верить букве закона дословно, то он коснется крайне узкой группы граждан. То же самое, по его наблюдениям, говорят официальные лица, что уже для него есть повод для недоверия. Поразмышляв еще, он обнаружил, что закон чрезвычайно вреден - и для него в том числе, поскольку он живет за границей, получает заграничные деньги и при этом регулярно высказывается на политические темы. Таких, как он, полагает критик, десятки или даже сотни тысяч, "и у каждого есть социальные сети". В отличие от него, они, как правило, живут в России, что делает их в разы уязвимее. Из этого он делает пессимистический вывод.

"Если этот закон не будет "спящим" законом, то он послужит тому, чтобы люди более интенсивно и с гораздо большей охотой из РФ эмигрировали и не возвращались", - заключил публицист, добавив, что "путинскому режиму только это и нужно".

Напомним, что подписанный президентом Владимиром Путиным закон предполагает включение в список граждан-иноагентов тех граждан, кто замечен в получении денег из-за рубежа и распространении при этом информации, произведенной организацией-иноагентом.

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