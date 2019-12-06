Петербуржцев при помощи пикетов зовут на акцию против повышения тарифов на транспорт

Активисты общественной организации "Красивый Петербург" во главе с ее основателем Красимиром Врански вышли 6 декабря на вечерние одиночные пикеты. Плакаты, которые они держат в руках, не относятся к теме политзаключенных, а являются своего рода рекламой предстоящей протестной акции 8 декабря у Финляндского вокзала, посвященной предстоящему повышению цен на проезд в общественном транспорте.

Параллельно с этими пикетами по всему городу, включая спальные районы, проходят так называемые метропикеты, на которых их участники напоминают горожанам о судьбе политзаключенных и необходимости их защищать. Такого рода пикеты проходят второй месяц каждую пятницу. На них вспоминают, в частности, о фигурантах так называемых "московского дела", "ростовского дела" и дела "Нового величия" (организации, признанной экстремистской в РФ).

Пикеты #СтопТариф



В воскресенье, 8 декабря в 14:00 на площади Ленина пройдет согласованный митинг против повышения тарифов на транспорт «СтопТариф».



Запись трансляции: https://t.co/63kqgi2oTs pic.twitter.com/jS8mrXDS1m — Красимир Врански (@BpaHcku) 6 декабря 2019 г.

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