Директора ФБК Жданова арестовали на 10 суток за июльскую акцию

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, задержанный днем 6 декабря, получил решением суда 10 суток административного ареста за свое участие в несанкционированной уличной акции в Москве, проведенной 14 июля. Об этом говорится в его собственном Twitter.
Отмечается, что арест был назначен, несмотря на отказ в вызове свидетелей.
14 июля независимые кандидаты, желавшие быть зарегистрированными на выборах в Мосгордуму, протестовали против надуманных, с их точки зрения, препятствий, которые им тогда начал ставить Мосгоризбирком.
В течение последних четырех месяцев в спецприемнике Жданов провел 33 дня.
Присяжные признали полностью невиновным, но судья не согласилась и дала 10 суток ареста. https://t.co/C3DwOFo5Sn— Ivan Zhdanov (@IoannZH) 6 декабря 2019 г.