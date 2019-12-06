Заброшенный дом МИД на Мойке продали в частные руки

Жилой дом 26 по набережной реки Мойки, в котором до революции квартировали сотрудники Министерства иностранных дел, нашел хозяина, уйдя с торгов, передает строительное издание "Канонер". Несмотря на более чем удовлетворительное внешнее состояние, последнее десятилетие он стоял заброшенным.

Достался четырехэтажный дом первой половины XIX века, органично вписывающийся в окружающий его ансамбль старинных зданий, открытому акционерному обществу "Октябрьский электровагоноремонтный завод".

В советское время на Мойке, 26 располагалась кулинарная школа-интернат, а при губернаторе Валентине Матвиенко - Лицей кулинарного мастерства.

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