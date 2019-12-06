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20:15

Против подозреваемых в подбрасывании наркотиков экс-росгвардейцев возбудили еще одно уголовное дело

фото ЗакС политика Против подозреваемых в подбрасывании наркотиков экс-росгвардейцев возбудили еще одно уголовное дело

Против двух бывших росгвардейцев, которых поместили в СИЗО по подозрению в подбрасывании наркотиков подростку, возбудили новое уголовное дело, сообщается на сайте петербургского управления СК.

Арестованные в июле за вменяемое им злодеяние, совершенное в мае, они стали фигурировать в деле, где им вменяется аналогичный июньский поступок. 32-летнего мужчину, подбросив ему запрещенные вещества, они стали шантажировать, в результате выпросив у него взятку в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, поводом для июльского издания стало то, что 16-летнего юношу остановил наряд вневедомственной охраны и неожиданно нашел у него наркотики. Затем росгвардейцы потребовали у молодого человека взятку в 300 тысяч рублей за отказ от претензий. Тогда школьник позвонил в полицию в момент снятия денег с карты и сообщил о поведении злоумышленников.

Правоохранители устроили засаду у тайного места, где школьник должен был оставить часть денег. В результате задержали двух сотрудников Росгвардии – Никиту Лаврентьева и Александра Бойкова. Им вменили нарушение ч. 5 ст. 290 УК (взятка в группе при исполнении с вымогательством в крупном размере)

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