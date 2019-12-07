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12:09

Пархоменко: Дело Егора Жукова не закончилось

фото ЗакС политика Пархоменко: Дело Егора Жукова не закончилось

Публицист Сергей Пархоменко, приветствуя сравнительно мягкий приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, предположил и уже стал замечать, что его дело в образном смысле еще далеко не закрыто, а, напротив, развивается и будет развиваться. Граждан, убежден политический обозреватель, продолжат пугать Егором Жуковым и такими, как он - через федеральные телеканалы. Происходящее со студентом он называет "комбинацией, которую разыгрывает администрация президента".

"Будет пропагандистское обеспечение. Обеспечение будет заключаться в том, что: гражданское общество здесь ни при чем; гражданское общество не способно оказать никакого влияния, никакого давления, его мнение не имеет никакого значения, — а есть совершенно необъяснимая, сказочная, удивительная склонность к гуманизму российской власти", - отметил он в авторской радиопрограмме.

Радиоведущий даже назвал имена тех, кто призван "обеспечивать": главред Russia Today Маргарита Симоньян - первая в его списке, телеведущий Владимир Соловьев - второй.

Егор Жуков вел видеоблог, в котором критиковал современную российскую власть. За это прокуратура, усмотрев экстремизм в его речах, захотела отправить его в колонию на четыре года. В итоге суд назначил ему три года условного срока.

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