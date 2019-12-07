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13:56

Михаил Боярский осудил протестные акции футбольных болельщиков

фото ЗакС политика Михаил Боярский осудил протестные акции футбольных болельщиков

Народный артист Михаил Боярский отреагировал на консолидированную акцию футбольных болельщиков, выступивших против государственного наказания фанатов "Спартака". Он подобные настроения не поддерживает.

"Футболистам, я за красивую игру и солидарность между болельщиками, а не за противостояние между ними, потому что это несерьезно и не по-мужски, мешает спорту и тем, кто находится на стадионе. Наверное, это детская болезнь, которая с годами проходит, но поскольку у меня уже совсем не детский возраст, то я предпочитаю болеть сердцем и не мешать болеть другим людям", - гласит его реплика, которую цитирует ТАСС.

Напомним, что накануне, 6 декабря, на матче "Зенита" против "Динамо" самые активные болельщики обеих команд стали покидать стадион в знак протеста. К ним присоединились болельщики других команд на стадионе в Туле.

Преследовать футбольных фанатов начали за то, что они оскорбляли с трибун на матче сборной России со сборной Сан-Марино форварда "Зенита" Артема Дзюбу. Дзержинский суд арестовал на 15 суток трех фанатов "Спартака". Еще 19 фанатов были оштрафованы. 

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