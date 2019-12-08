На мурманских "навальнистов" напали охранники завода "Норникель"

На сотрудников мурманского штаба оппозиционера Алексея Навального напали охранники завода "Норникель" во время съемок объекта в Никеле, известила "МБХ медиа" руководитель штаба Виолетта Грудина.

"Мы снимали материал про закрытие плавильного цеха в Никеле. Во время съемок какой-то рухляди к нам подъехали три машины с сотрудниками ЧОП „Норникеля“. Они хватали меня за руки, пытались выбить камеру из рук моего сотрудника, угрожали нам дубинкой и наручниками. Меня поцарапали. Успокоились только после того, как я вызвала полицию", - поделилась Грудина.

После инцидента она обратилась с заявлением в полицию. Прибывшие на место правоохранители взяли с Грудиной объяснение.

Мурманские "навальнисты" готовят материал о закрытии плавильного цеха Кольской ГМК, где работают около 600 человек. Предприятие хотят упразднить из-за устаревшего оборудования и ущерба экологии. Работников цеха должны перевести на новое производство, однако они опасаются, что этого может не произойти.