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11:21

На мурманских "навальнистов" напали охранники завода "Норникель"

фото ЗакС политика На мурманских "навальнистов" напали охранники завода "Норникель"

На сотрудников мурманского штаба оппозиционера Алексея Навального напали охранники завода "Норникель" во время съемок объекта в Никеле, известила "МБХ медиа" руководитель штаба Виолетта Грудина.

"Мы снимали материал про закрытие плавильного цеха в Никеле. Во время съемок какой-то рухляди к нам подъехали три машины с сотрудниками ЧОП „Норникеля“. Они хватали меня за руки, пытались выбить камеру из рук моего сотрудника, угрожали нам дубинкой и наручниками. Меня поцарапали. Успокоились только после того, как я вызвала полицию", - поделилась Грудина.

После инцидента она обратилась с заявлением в полицию. Прибывшие на место правоохранители взяли с Грудиной объяснение.

Мурманские "навальнисты" готовят материал о закрытии плавильного цеха Кольской ГМК, где работают около 600 человек. Предприятие хотят упразднить из-за устаревшего оборудования и ущерба экологии. Работников цеха должны перевести на новое производство, однако они опасаются, что этого может не произойти.

 

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