Якутский шаман возобновил поход на Москву с прежним намерением "изгнать Путина"

Шаман Александр Габышев решился продолжить пеший поход на Москву, преследуя прежнюю цель - "изгнать Путина" из Кремля, поделился с РБК правозащитник Алексей Прянишников.

Долгий путь до столицы Габышев начал еще в марте 2019 года. Главу государства оккультный деятель считает "порождением темных сил".

Правоохранители сочли задумку шамана опасной и прервали его поход в сентябре, отправив на принудительное лечение в психбольницу. Кроме того, на Габышева завели дело об экстремизме.

Как пояснил Прянишников, Габышев находился под подпиской о невыезде, но поскольку обвинения ему так и не предъявили - хотя должны были сделать это в течение 10 суток после избрания меры пресечения - запрет за выезд из Якутска автоматически считается аннулированным.