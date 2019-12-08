Управделами мэра Москвы потратит 29 млн рублей на фуршеты с элитными винами и коньяком

Управделами мэра и правительства Москвы собирается потратить 29,1 млн рублей на питание чиновников на протокольных мероприятиях в 2020 году. Данную информацию обнаружило издание "МБХ медиа" на портале госзакупок.

Подрядчик обязан будет организовывать завтраки/ланчи, фуршеты, обеды, ужины.

К каждому отдельному мероприятию следует поставить 16 категорий блюд: холодные закуски из мяса и рыбы, сыры, овощи и фрукты, канапе, супы, гарниры, десерты, спиртное и многое другое.

В качестве горячих закусок, например, заказчик видит судака в сливочном соусе с каперсами и шафраном, белые грибы, томленые в сливках; жульен, суши и роллы, кокиль из морепродуктов и множество других не менее изысканных блюд.

Спиртные напитки должны включать в себя коньяк с выдержкой не менее 10 лет; различные вина иэ элитных сортов винограда; виски, водку и шампанское.

Контракт заключается с начала февраля до конца ноября 2020 года.