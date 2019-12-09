Претендующий на пост председателя "Яблока" Шлосберг представил свою кандидатскую программу

Лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг, собирающийся участвовать в выборах председателя партии, опубликовал программу, с которой идет на эти выборы. В качестве главного девиза он избрал изречение древнеримского поэта Вергилия "Труд побеждает всё".

"Общество готово к мирной смене власти на выборах. Мы можем стать голосом и лидером этих перемен. Партия «Яблоко», опираясь на российское гражданское общество, может стать современной успешной российской демократической партией XXI века", - среди прочего, говорится в тексте документа.

Шлосберг задается фундаментальным вопросом, говоря, что необходимо находить в себе силы проводить политику Добра в достаточно циничный, по его мнению, век всевозможных информационных манипуляций. Отдельно он подчеркивает важность создания положительного образа своей партии у молодежи.

"Такая сила востребована в нашей стране, как кислород, как двигатель, как свет", - замечает демократ.

Состоящий в "Яблоке" с 1994 года, Шлосберг в конце недели будет участвовать в очередном федеральном съезде, на котором и определится имя будущего председателя. Его соперниками станут действующий председатель Эмилия Слабунова и ее заместитель Николай Рыбаков.