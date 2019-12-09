18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:53

ФОМ: Две трети россиян желают корректировки Конституции

фото ЗакС политика ФОМ: Две трети россиян желают корректировки Конституции

Новейшее исследование социологической организации ФОМ, на которое ссылается РБК, показало, что доля россиян, привествующих изменение основного закона, составляет 68 процентов. Это на треть больше, чем их было шесть лет назад. В свою очередь, возражают против такого хода событий только 17 процентов опрошенных.

При этом положительно оценивают содержание Конституции 54% респондентов, а критикуют его 22%. Чисто формальным документом ее считают 47% соотечественников, тогда 43% с таким подходом не соглашаются.

Среди главных вещей, которые необходимо исправить в основном законе, чаще всего называют пункты, связанные с социальной поддержкой и, в частности, поддержкой пожилых людей. Большего внимания, по мнению россиян, также заслуживают проблемы образования, здравоохранения и защиты гражданских прав.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
12:37 Суд начал рассмотрение иска к Горизбиркому от члена УИК в Парголово

12:29 Милонов призывает отказаться от использования реагентов на зимних дорогах

12:24 СМИ: Комитет атлетов ВАДА потребовал полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде

11:59 Бастрыкин выступает за введение уголовной ответственности для юрлиц

11:45 КСП приступила к проверке ГМП "Исаакиевский собор"

11:37 Фигурант дела экс-главы Коми хочет взыскать с РФ 2,25 млн рублей за частую перевозку в автозаках

11:33 Угрозы минирования прервали работу 12 судов Москвы

10:53 ФОМ: Две трети россиян желают корректировки Конституции

10:20 Рабочая неделя началась с новых сообщений о якобы заминированных судах

9:51 Претендующий на пост председателя "Яблока" Шлосберг представил свою кандидатскую программу

9:30 Тысячи людей вышли в Котласе на экологическую акцию протеста

8 декабря, 18:30 “Не будет как в Таллине - будет как в Сантьяго”

8 декабря, 17:55 Губернатор Псковской области сделал 31 декабря выходным днем

8 декабря, 17:32 "Вы были не доставлены, вы были приглашены в ОП": Активиста Беляева отпустили из полиции

8 декабря, 17:01 Управделами мэра Москвы потратит 29 млн рублей на фуршеты с элитными винами и коньяком

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru