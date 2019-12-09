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11:33

Угрозы минирования прервали работу 12 судов Москвы

фото ЗакС политика Угрозы минирования прервали работу 12 судов Москвы

 

Районные суды Москвы снова получили угрозы о якобы заложенных бомбах, эвакуированы 12 судов, передает «Интерфакс».

Прервать работу пришлось Коптевскому, Головинскому, Чертановскому, Таганскому, Измайловскому, Нагатинскому, Замоскворецкому, Пресненскому, Люблинскому, Тимирязевскому, Бабушкинскому и Черемушкинскому судам. Из них эвакуировали около тысячи человек. Практически все вернулись к работе, кроме Черемушкинского и Замоскворецкого.

Получили угрозы утром в понедельник и суды Петербурга. Автор сообщений заявил о якобы заложенной взрывчатке также в больницах, Эрмитаже, аэропорту Пулково и нескольких станциях петербургского метрополитена.

«Минирования» в Мосве и Петербургу продолжаются уже вторую неделю. Каждый раз отправитель так или иначе упоминает имя бизнесмена Константина Малофеева, владельца телеканала «Царьград». В большинстве случаев перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX. Автор сообщений считает Малофеева причастным к этому. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.

 

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