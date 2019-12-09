КСП приступила к проверке ГМП "Исаакиевский собор"

Контрольно-счетная палата Петербурга начала выборочную проверку финансово-хозяйственной деятельности государственного музея-памятник «Исаакиевский собор».

Проверка проходит под руководством аудитора КСП Юрия Шутова. Инспекторы собираются оценить законность использования музеем собственности Петербурга в 2017 – 2019 годах. Заодно они проверят комитет по культуре, как распорядителя бюджетных средств. Инспекторов интересуют, как комитет распределял деньги на подведомственное ему учреждение.

В 2017 году расходы музея составили более 802 млн рублей, отметили в КСП. Из них 73 млн – это субсидия из бюджета Петербурга. В 2018 – 2019 годах субсидия не предоставлялась, а расходы составили 849 млн и 968 млн рублей соответственно. В это время в Исаакиевском соборе проводились работы по реставрации фасадов, интерьеру, картин и монтажу кассовых павильонов.