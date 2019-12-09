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12:24

СМИ: Комитет атлетов ВАДА потребовал полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде

фото ЗакС политика СМИ: Комитет атлетов ВАДА потребовал полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде

Члены комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства потребовали полностью запретить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020-м и в Олимпиаде в Пекине в 2022 году, в том числе под нейтральным флагом, сообщает «Би-би-си».

За это выступили девять членов комитет из 17-ти, в том числе – председатель Беки Скотт. Они считают, что «мошенничество, манипуляции и обман» будет «поощряться», есть применить более мягкие санкции.

25 ноября комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в Олимпийских, Паралимпийских играх и любых чемпионатов мира, организованные стороной, подписавшей антидопинговый кодекс агентства, передает «Медуза». Под ограничения может попасть и чемпионат мира по футболу: ФИФА подписывала кодекс.

Новые претензии вызвали подозрения, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали. По мнению членов комитета, предоставленные агентству данные о допинг-пробах 2012 – 2015 года «не являются ни полными, ни полностью достоверными». В ВАДА полагают, что из копии базы удалили «сотни предположительных негативных аналитических выводов», которые появились в ней в 2015 году.

В России подозрения отрицают. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала обвинения «политизацией вопроса» для «выдавливания» России и «недобросовестной конкуренцеий».

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