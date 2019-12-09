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13:26

Исполком ВАДА отстранил Россию от Олимпиады и чемпионатов мира на четыре года

фото ЗакС политика Исполком ВАДА отстранил Россию от Олимпиады и чемпионатов мира на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных соревнованиях, передает ТАСС. Исполком единогласно принял рекомендацию комитета организации. Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Таким образом, Россию на четыре года лишили права принимать чемпионаты мира, подавать заявки на их проведение. Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на Олимпиаде и мировых первенствах. Также исполком запретил госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России на четыре года посещать международные спортивные мероприятия.

Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию в конце ноября, разрешив участвовать только «чистым» российским спортсменам под нейтральным флагом. Новые претензии вызвали подозрения в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни «предположительных негативных аналитических выводов».

В России подозрения отрицают. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала обвинения «политизацией вопроса» для «выдавливания» России и «недобросовестной конкуренцеий».

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