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14:15

Веллер прогнозирует финансирование Кремлем белорусской оппозиции для свержения Лукашенко

фото ЗакС политика Веллер прогнозирует финансирование Кремлем белорусской оппозиции для свержения Лукашенко

Писатель и публицист Михаил Веллер попытался объяснить зрителям собственного видеоблога важность того, что в настоящее время происходит во взаимоотношениях России и Белоруссии на официальном уровне. Последняя встреча двух лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко, длившаяся почти половину дня, по его наблюдениям, прошла до крайности нервно и не принесла абсолютно никкаких результатов. В понимании Веллера, Путин давил на оппонента, стремясь переформатировать союзнические отношения на более выгодных для России условиях, но встречал последовательный отпор.

Теперь обозреватель прогнозирует различные спецоперации Кремля по свержению "соседа" - с учетом его слабой договороспособности и выборов в Белоруссии, которые должны пройти в следующем году.

"Нужно ожидать финансирования и провоцирования белорусской оппозиции с целью заменить Луку. Такой сценарий обязан прорабатываться спецслужбами, иначе они просто даром свой хлеб едят. Это первое, что приходит на ум"", - отметил Веллер.

В отличие от российской власти, Лукашенко, сидящий на своем месте с 1994 года, является для писателя хорошим примером не демократического, но при этом справедливого правителя-нестяжателя.

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