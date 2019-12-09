Либертарианец на коляске пикетирует Конституционный суд в поддержку ростовских политзеков

В понедельник, 9 декабря у Конституционного суда в Петербурге начался одиночный пикет члена Либертарианской партии России Сергея Макса. Его акция посвящена фигурантам «ростовского дела» Яну Сидорову, Владиславу Мордасову и Вячеславу Шашмину, сообщили ЗАКС.Ру в ЛПР.

Также в партии уточнили, что Макс намерен пикетировать Конституционный суд весь световой день и продолжить свою акцию на следующий.

По словам пресс-секретаря петербургского отделения ЛПР Дениса Луговского, у Макса ампутированы ступни, и он передвигается на коляске. Свой пикет активист проводит с плакатом «Хотите и меня посадить за плакат – не старайтесь… Я уже сижу».

Напомним, Сидорова осудили на 6 лет и семь месяцев, а Мордасова на 6,5 лет за пикетирование на одной из площадей Ростова-на-Дону 5 ноября 2017 года, в день так называемой «революции» сторонников блогера Вячеслава Мальцева. Активисты держали в руках плакаты «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Суд признал их виновными в попытке организовать массовые беспорядки (часть 1 статьи 212 УК РФ). Шамшин получил три года условно за попытку участвовать в этих беспорядках. Он был задержан в тот же день в другом месте, суд установил, что Шамшин состоял в одном интернет-чате с Мордасовым и Сидоровым.