Мэр Оренбурга уволился, проработав меньше года Мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин, утвержденный в должности в декабре 2018 года большинством голосов городских депутатов, добровольно ушел в отставку, передает РИА "Новости". "Исполнять его обязанности будет его заместитель", - приводится цитата одного из чиновников регионального правительства. Примечательно, что предшественника Кулагина, Евгения Арапова, судят уголовным судом за коррупционные злоупотребления. Вместе с ним в деле фигурирует его помощник. Арапову вменяется получение взятки в размере 600 тысяч рублей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен