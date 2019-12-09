Активисты заклеили Петрозаводск плакатами с Путиным провокационного содержания

В людных местах столицы Карелии стали появляться цветные рисунки, изображающие президента Владимира Путина, с саркастическими подписями, сформулированными как подобие его воображаемой прямой речи, передает местное издание "Руна".

Лаконичные высказывания посвящены длительности его пребывания у власти, присоединению Крыма, склонности к репрессивной внутренней политике.

"Методы, конечно, могут нравиться не всем, но в основном фидбэк очень положительный. Да и в целом скучно у нас город живет, постараемся его расшевелить хоть как-то", - рассказали о своем активизме уличные художники.

Известно, что ими уже заинтересовались правоохранительные органы, уже нашедшие авторов и пригрозившие им экстремистской и вандалистской статьями. В настоящее время ведется проверка их действий.