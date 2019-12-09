Ради строительства "Каретной" решили снести дореволюционный флигель

В петербургском правительстве решили пожертвовать старинным флигелем в начале Тамбовской улицы с тем, чтобы расчистить место для будущей станции метрополитена "Каретная", которая будет относиться к новой, шестой, "коричневой" ветке, передает строительное издание "Канонер".

Станция, которой будет суждено граничить со зданием автовокзала, будет пересадочной на станцию ветки "фиолетовой" "Обводный канал". Вестибюль получит высоту 15 метров. Остальные здания, которые придется снести ради развития подземки, в отличие от флигеля на Тамбовской, 8Б, построены уже после октябрьской революции.

Открыть "Каретную" планируют в 2022 году.