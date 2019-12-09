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20:55

Чиновницу из Ленобласти хотят уволить за нецензурный совет молодежи

фото ЗакС политика Чиновницу из Ленобласти хотят уволить за нецензурный совет молодежи

Глава Сосновоборского городского округа Ленобласти Михаил Воронков допустил, что начальника отдела по молодежной политике Александру Позднякову могут уволить за нецензурное слово в публичном выступлении.

"В тот же день я дал команду, чтобы провели комиссию по этике, и она состоится. Решение комиссии будет иметь рекомендательный характер, однако для себя я уже принял решение. Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться", - приводятся его слова в группе администрации города Сосновый Бор во "ВКонтакте".

Воронков подчеркнул, что муниципальный служащий "не имеет права на подобного рода высказывания" в публичном поле. "Я, я, на самом деле, не совсем понимаю, что двигало муниципальным служащим, чтобы подкрепить свою речь таким словом", - сказал он.

Выступая несколько дней назад на форуме "Доброволец Ленинградской области", Позднякова посоветовала молодым людям ******* [усердно работать]. Зрители в зале в ответ зашумели. Чиновница сразу попросила у них общение за нецензурную лексику.

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