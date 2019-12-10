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10:53

"Малофеев-каналья" продолжает терроризировать суды Петербурга: эвакуируются несколько инстанций

фото ЗакС политика "Малофеев-каналья" продолжает терроризировать суды Петербурга: эвакуируются несколько инстанций

У ряда петербургских судов - "привычное" утро: некто, на сей раз представившийся "Малофеевым-канальей" продолжает рассылать в инстанции письма с угрозами. На данный момент эвакуируются Петродворцовый, Смольнинский, Приморский и Выборгский райсуды.

Минер также известил, что якобы взрывное устройство находится и в нескольких городских школах.

Обвновлено в 10:50.

Петродворцовый вернулся к работе. Взрывчатки не найдено.

Аналогичная ситуация была и накануне, и всю прошлую неделю. К счастью, ни одна из угроз не подтвердилась.

Добавим, ранее в письмах злоумышленника содержалось единственное требование: перечислить 120 биткоинов на указанный адрес. Следует отметить, что "Русская служба BBC" не так давно подробно писала о вероятной причастности предпринимателя Константина Малофеева к исчезновению биткоинов с криптобиржи Wex.

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