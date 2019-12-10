Шишлов поздравил петербуржцев с Международным днем прав человека

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов подзравил петербуржцев с Международным днем прав человека.

Он напомнил, что 10 декабря 1948 года генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Шишлов отметил, что это «важнейший международный документ, в котором сформулированы фундаментальные ценности прав и свобод человека», и что ценности декларации лежат в основе Конституции России.

Однако разрыв между конституционными гарантиями прав и свобод граждан и возможностями реализовать их, которые ограничивает нынешнее законодательство и практика правоприменения, не уменьшается, а зачастую и нарастает, отметил Шишлов. Поэтому имеет особое значение работа правозащитников, которые способствуют диалогу и пониманию между обществом и власти и защищают права человека так, чтобы «создавать атмосферу сотрудничества, а не взаимного раздражения и непонимания», подчеркнул омбудсмен.

«Признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира» - с этих слов начинается Всеобщая декларация прав человека. Поздравляю с Международным днем прав человека всех, кто ценит достоинство, справедливость и мир!» - сказал Шишлов.

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