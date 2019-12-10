18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:49

Директора предприятия МО "Правобережный" заподозрили в хищении уборочной техники

фото ЗакС политика Директора предприятия МО "Правобережный" заподозрили в хищении уборочной техники

В отношении депутата МО «Правобережный», директора МУП «Проект XXI» Евгения Давыдкина возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Петербурга.

По данным прокурорской проверки, Давыдкин и другие лица из числа руководства предприятия решили похитить муниципальное имущество – технику для уборки дорог. По версии прокуратуры, предприятие договорилось с оценочной организацией, которая в отчете об оценке стоимости техники значительно занизила рыночную цену на нее. После этого руководство МО и предприятия решили продать технику на аукционе, фактически предоставив возможность победить подконтрольному юридическому лицу, считают в прокуратуре.

Ущерб оценили более чем в 2,4 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Давыдкин подтвердил в разговоре с ЗАКС.Ру, что стал фигурантом дела. Он не смог продолжить разговор, поскольку сейчас находится в Следственном комитете.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:26 Дело о пытках покинувшего РФ журналиста "Новой газеты" Феруза решили списать в архив

16:02 "Метрострой" сообщил о задержании своего гендиректора Николая Александрова

15:50 "Личность неординарного масштаба": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

15:15 Якутского шамана Габышева задержали на пути в Москву

15:03 Муниципал: Оппозиция и единороссы обсудят возможность муниципальной реформы в Петербурге

14:55 В честь 140-летия Сталина в Воронеже устроят праздничный концерт

14:49 Директора предприятия МО "Правобережный" заподозрили в хищении уборочной техники

14:41 На территории Кировского завода горит цех: пожар тушат по повышенному номеру сложности

14:14 КС РФ потребовал, чтобы регионы проследили за обеспечением жильем детей жертв политрепрессий

14:05 Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

13:36 Александр Шестун требует возбудить уголовное дело о доведении его до самоубийства

13:16 Обвиняемых в теракте в петербургском метро осудили на сроки до пожизненного

13:08 Гендиректор "Метростроя", побывавший на допросе в ФСБ, второй день отсутствует на работе

12:56 Шишлов поздравил петербуржцев с Международным днем прав человека

12:37 Цивилёв просит СМИ поменьше уделять внимания новостям о минированиях

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru