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15:50

"Личность неординарного масштаба": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

фото ЗакС политика "Личность неординарного масштаба": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщили в Кремле.

Путин назвал Лужкова личностью «поистине неординарного масштаба», «ярким и смелым политиком», «энергичным и талантливым организатором», «открытым и радушным человеком». Президент заявил, что Лужков был настоящим «градоначальном» столицы, «которого уважали и которому доверяли москвичи».

«В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России», - сказал Путин. Президент напомнил, что Лужков выступал за признание Севастополя частью России еще до присоединения Крыма в 2014 году.

Лужков умер 10 декабря в клинике в Германии. Он не вышел из состояния наркоза после операции на сердце. Ему было 83 года.

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