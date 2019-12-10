"Личность неординарного масштаба": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщили в Кремле.

Путин назвал Лужкова личностью «поистине неординарного масштаба», «ярким и смелым политиком», «энергичным и талантливым организатором», «открытым и радушным человеком». Президент заявил, что Лужков был настоящим «градоначальном» столицы, «которого уважали и которому доверяли москвичи».

«В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России», - сказал Путин. Президент напомнил, что Лужков выступал за признание Севастополя частью России еще до присоединения Крыма в 2014 году.

Лужков умер 10 декабря в клинике в Германии. Он не вышел из состояния наркоза после операции на сердце. Ему было 83 года.