Дело о пытках покинувшего РФ журналиста "Новой газеты" Феруза решили списать в архив

Российские правоохранители решили отправить в архив дело об избиении журналиста "Новой газеты" Али Феруза, который почти два года назад уехал из страны, уведомил "МБХ медиа" основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

"Силовики не просто не понесут наказания, они списывают дело - значит, документы по делу собираются просто уничтожить", - полагает Осечкин.

Еще во время судебного процесса - когда Феруз заявил о побоях со стороны силовиков - правозащитник направил в правоохранительные органы обращение с требованием возбудить уголовное дело.

"Однако когда Али Феруза опрашивали повторно, он по какой-то причине не дал показаний, и сотрудники Общественного совета и ОНК закрыли глаза на ситуацию с избиением и не зарегистрировали его сообщения о применении пыток - ничего не сделали для того, чтобы были возбуждены уголовные дела о пытках", - посетовал Осечкин.

Напомним, летом 2017 года журналиста задержали в Москве по причине его незаконного трудоустройства в "Новой" (Феруз не был оформлен как штатный сотрудник). Из Узбекистана ему поступали угрозы, связанные, в том числе, с его сексуальной ориентацией. Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить Феруза на родину. Позже Мосгорсуд приостановил депортацию журналиста, однако в результате 9 февраля 2018 он добился права благополучно распрощаться с Россией. Уже 20 февраля он получил статус беженца в Германии.