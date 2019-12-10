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16:55

Управляющего Фондом капстроительства оштрафовали на 3 млн рублей

фото ЗакС политика Управляющего Фондом капстроительства оштрафовали на 3 млн рублей

Смольнинский райсуд вынес приговоры фигурантам уголовного разбирательства о махинациях при строительстве детской школы искусств на Туристской улице, информирует объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Обвиняемыми по делу проходили управляющий Фондом капстроительства и реконструкции Андрей Молотков, его зам по строительству Андрей Ерёмин, директор департамента строительства объектов здравоохранения и культуры фонда Павел Гаврильчук и глава управления капстроительства и ремонта комитета по строительству Сергей Клубов.

В 2013 году перечисленные выше госслужащие подписали контракт на возведение новой школы искусств на Туристской. Ответственным за работы, общая сумма которых составила 223,3 млн рублей, назначили ООО "Строительная фирма «Де Люкс»". Позднее, несмотря на то, что строительство затянулось и так до конца завершено не было, подчиненные Молоткова подписали все акты приёмки. Кроме того, управляющего фондом подозревали также в получении взятке в сумме 1 млн рублей.

Участники разбирательства вину в инкриминируемых им деяниях не признали.

В результате суд назначил наказание Молоткову в виде штрафа в размере 3 млн 60 тысяч рублей, который он может уплатить с рассрочкой в течение 60 месяцев (51 тысяча рублей ежемесячно). Клубов, Гаврильчук и Ерёмин также отделались штрафами - по 70 тысяч рублей каждый.

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