У нового фигуранта дела об угрозах судье и его родителей в ходе обысков изъяли технику

Силовики приезжали с обысками домой к новому фигуранту дела об угрозах столичному судье Алексею Криворучко Михаилу Квасову, а также к его родителям: у всех изъяли телефоны и компьютеры, поделился с "МБХ медиа" друг подозреваемого.

Кроме того, отца и тещу Квасова вызвали на беседу в Следственный комитет.

"Я встретился с отцом Михаила, его вызвали в Следственный комитет, чтобы он дал характеристику сыну. Михаил все еще находится в Воронеже, там находятся московские и воронежские следователи. Его только повезут в Москву, пока они ничего не говорят", - уточнил знакомый Квасова.

Напомним, мужчину задержали сегодня в Воронеже. Он подозревается в угрозах убийством лицу, осуществляющему правосудие (ч. 1 ст. 296 УК). Решается вопрос об этапировании Квасова в Москву.

Ранее по аналогичному делу были арестованы Евгений Ерзунов и Алексей Вересов. Последнего обвиняют в призывах к экстремизму. Еще одного фигуранта, Сергея Половца, отпустили под подписку о невыезде: ему тоже инкриминируют ч. 1 ст. 296 УК.

Недовольство пользователей соцсетей и, в частности, участников разбирательства вызвало решение Криворучко отправить экс-фигуранта "московского дела", актера Павла Устинова за решетку. Позднее мужчине изменили приговор, назначив условный срок.