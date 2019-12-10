Беглов: Благодаря электронным визам Петербург может стать центром медицинского туризма

Петербургский градоначальник Александр Беглов полагает, что введение электронных виз может сделать Северную столицу центром медицинского туризма. Соображениями он поделился на заседании медсовета при губернаторе города, уведомляет пресс-служба Смольного.

"В Санкт-Петербурге всегда была передовая медицина. У нас очень серьезная база, и мы можем использовать эти возможности", - заявил Беглов.

Губернатор напомнил, что начиная с 1 октября граждане 53 государств могут получить электронную визу для посещения города на Неве и Ленобласти.

Кроме того, в очередной раз Беглов отчитался перед чиновниками о "хороших" показателях по выполнению нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Все детские поликлиники уже приобрели формат "бережливых", а в грядущем году подобная "реновация" ждет и взрослые медучреждения.

Участникам встречи поручено в течение двух недель представить предложения по дальнейшей работе медицинского совета. Именно данный орган, подытожил Беглов, должен определять направления развития медицинской отрасли в городе и искать пути взаимодействия между федеральными, городскими и частными структурами в данной сфере.

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