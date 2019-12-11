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10:17

Напавшему на Памфилову в ее доме грозит принудительное лечение

фото ЗакС политика Напавшему на Памфилову в ее доме грозит принудительное лечение

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову в ее доме, сообщили в СК.

Дело расследовалось по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбойное нападание с незаконным проникновением в жилище). По версии следствия, напавший – Ахад Карабалаев – находился в России с 2014 года без постоянных места жительства и источника дохода. Следствие считает, что он проник в дом Памфиловой, чтобы украсть деньги и ценности, но наткнулся на хозяйку дома, которая оказала ему сопротивление, и преступник сбежал.

Карабалаев на момент преступления страдал хроническим психическим расстройством и не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, следует из заключения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы. Дело передано в Генпрокуратуру с постановлением о направлении дела в суд. Карабалаева хотят отправить на принудительное лечение.

Карабалаев был арестован в сентябре. Он признал вину, сказав, что выбрал для нападения случайны дом неподалеку от места его ночлега и не знал, что в нем живет Памфилова. Глава ЦИК столкнулась с напавшим на терассе своего дома, когда собиралась впустить дом гулявшего по участку кота. Преступник пытался ударить ее электрошокером, но забыл включить.

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