Артемий Троицкий заметил "мутации" в российской цензуре

Культуролог и политический комментатор Артемий Троицкий в серии роликов, подводящих итоги десятилетия, коснулся темы цензуры, которая, как ему представляется, с начала 2000-х годов существует и не перестает существовать в России. Считающий, что в начале нынешнего десятилетия государственный "пресс" усилился (группы "Война" и Pussy Riot, Петр Павленский, запреты отдельных кинофильмов), в то же время он заметил, что условная "арт-порнокнига" может быть издана и сегодня. Объяснение этому у Троицкого нашлось: государство продолжает следовать негласному "пакту" с художниками: "делайте что хотите, но не касайтесь в творчестве политики и наших институций". "Арт-порнокнига", о которой он говорит ("Славянские отаку" Упыря Лихого), для него под этот неписаный договор подпадает, а уличный акционизм - нет.

"Как можно было, описывая российскую ситуацию, избежать скользких тем православия и всякого там ФСБ, национальной темы, мне сказать трудно, но, тем не менее такие вот интересные мутации в современной цензуре имеются. До некоторой степени этим тоже более-менее умело пользуется театральный режиссер Константин Богомолов, у которого весьма броские и скандальные спектакли, но вот тоже, что называется, между струйками", - рассудил эксперт на YouTube-канале ARU tv.

По словам Троицкого, самым наглядным примером безнаказанности в творчестве продолжает оставаться лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который, по выражению критика, "всегда чутко держал нос по ветру".