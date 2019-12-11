На встрече с Путиным Сокуров безуспешно заступался за Архангельскую область

На встрече Совета по правам человеком с президентом Владимиром Путиным член этого консультативного органа, режиссер Александр Сокуров попытался донести до главы государства мысль о необходимости бережнее заботиться о русском Севере и, в особенности, об Архангельской области. Местное издание 29.ru, внимательно проанализировавшее стенограмму речи, утверждает, что, несмотря на то, что проблему Шиеса впрямую Сокуров не назвал, он на нее недвусмысленно намекал.

"Голод в Архангельске был не меньше, чем в Петербурге, пришло время отдавать долги, на мой взгляд. Я хочу призвать вас, господин президент, как ленинградца защитить архангелогородцев от унизительного намерения московских людей, торопливо и бесстыдно мыслящих. Может быть, вообще назначить, определить какое-то время решительного экономического вмешательства в Мурманской области, Архангельской области, Вологодской области", - приводится фрагмент его выступления.

Отмечается, что Путин по существу вопроса не ответил режиссеру ничего.

Напомним, что ранее насущные проблемы русского Севера и, в особенности, завоз на Шиес московского мусора Сокуров пытался обсудить на личной встречей с полпредом по СЗФО Александром Гуцаном, однако, по мнению режиссера, собеседник не был готов к диалогу и выражал демонстративное равнодушие и высокомерие, что побудило Сокурова досрочно уйти.