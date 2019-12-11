Памфилова: Выборы в Мосгордуму были не причиной, а поводом для протестов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова по прошествии почти полугода представила свое видение летних протестов в Москве и того, что за ними стояло. Коснулась этой темы она, подводя окончательные итоги единого дня голосования 8 сентября.

"Были ли именно выборы в Мосгордуму причиной протестов? Позвольте с этим не согласиться. Я глубоко убеждена, и та информация из разных источников, которая нам поступала, позволяет сделать вывод, что выборы были не причиной, а поводом протестов", - приводит ее слова "Интерфакс".

Чиновнице представляется, что круг причин для несанкционированных уличных акций был гораздо более широким, чем может показаться на первый взгляд.

"Не было бы выборов, нашли бы другой повод. Задача была выводить людей по нарастающей, сделать протест перманентным", - уверена Памфилова.

Она также заметила, что многие из участников демонстраций знали среди кандидатов в депутаты столичного парламента "только 3-4 человек".

Напомним, что Мосгоризбирком не допустил до выборов в Мосгордуму несколько десятков кандидатов, называвших себя независимыми, что вылилось в масштабные акции протеста, жестоко разгонявшиеся и ставшие впоследствии основанием для уголовных дел. Обобщая эти дела в одно, в СМИ принято называть случившееся "московским делом". Незарегистрированных кандидатов, которые были инициаторами митингов, уголовное преследование не коснулось.