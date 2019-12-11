Демонтаж памятника Николаю I на Исаакиевской площади для его ремонта не потребуется

В городском правительстве, после проведения специальной экспертизы, решили не прибегать к демонтажу памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади, которому требуется серьезный ремонт, сообщает издание "Канонер". Эксперты установили, что он прочно стоит на мостовой.

Об аварийном состоянии монумента чиновники объявили осенью прошлого года, допустив его перевозку в мастерскую. Старт двухлетних реставрационных работ намечен на 2020 год. На сегодняшний день специалисты отремонтировали фонари и гирлянды, входившие в ансамбль, причем последние числились устраченными, и восстанавливали их по старинным фотографиям. На свое место фонари вернутся к открытию памятника после окончания капитального ремонта.

Памятник Николаю I напротив Мариинского дворца появился через несколько лет после смерти правителя - в 1859 году. Над ним работали Петр Клодт и Огюст Монферран.