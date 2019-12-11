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14:56

Кадыров обвинил Сокурова в разжигании межнациональной розни

фото ЗакС политика Кадыров обвинил Сокурова в разжигании межнациональной розни

Главе Чечни Рамзану Кадырову сильно не понравились сомнения режиссера Александра Сокурова в правомерности ношения им звания Героя России, которыми член СПЧ накануне, 10 декабря, поделился с президентом Владимиром Путиным. В рассуждениях Сокурова кавказский чиновник увидел провокацию и попытку внести раздор в общество, о чем написал в собственном Telegram-канале.

"Вы своими ничем не прикрытыми националистическими высказываниями вносите раздор в общество, ставите под угрозу межнациональное согласие и единство народов. Но в данном случае вам это не удастся. У чеченского народа есть стойкий иммунитет против попыток стравить с другими народами и вызвать межнациональную напряженность", - говорится в сообщении.

По его мысли, переход значительной части сепаратистов в годы второй чеченской войны на сторону федеральных сил привел к многократному уменьшению числа жертв, а вновь обретенное единство Чечни и России спасло последнюю от распада.

"За такие провокационные высказывания, грубо искажающие действительность, вас следовало призвать к ответственности в соответствие с законом", - считает Кадыров.

Отметим, что в своем разговоре с президентом на заседании СПЧ Сокуров порассуждал над возможностью "переосмысления статуса" звания Героя России. Его смутил тот факт, что удостоены его люди, долгое время воевавшие друг против друга. Путин с режиссером категорически не согласился.

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