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15:22

Прокуратура запросила 3,5 года колонии для бывшего топ-менеджера "Росгеологии" Горринга

фото ЗакС политика Прокуратура запросила 3,5 года колонии для бывшего топ-менеджера "Росгеологии" Горринга

Гособвинение на заседании 235-го гарнизонного военного суда запросило 3,5 года колонии для бывшего первого замдиректора «Росгеологии» Руслана Горринга, передает РИА «Новости».

Горринг признал свою вину по делу об особо крупном мошенничестве, и дело слушается в особом порядке. Прокурор просит признать частичное возмещение ущерба смягчающим обстоятельством.

Руслана Горринга обвиняют в получении более 19 млн рублей от бизнесмена за «беспрепятственное ведение бизнеса» в 2009-2010 году. Тогда у него было другое отчество и фамилия Ганижев. По версии следствия, деньги были получены, когда Горринг был доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина.

Бизнесмен перестал платить, и Горринг при личной встрече потребовал от него «долг» в 5 млн рублей, считает следствие. Он  был задержан, когда должен был передать эту сумму Газейкину, и отпущен под подписку о невыезде. Однако фигурант дела скрылся, сменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в «Росгеологию», которая полностью принадлежит государству.

Из «Росгеологии» Горринг был уволен в январе из-за скандала со стримом во время игры. Он нецензурно ругался, хвастался интимными связями с подчиненными, постоянно подчеркивал свой высокий статус и угрожал собеседникам. После скандала свой пост покинул и глава «Росгеологии» Роман Панов.

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